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الإمارات تضيء معالمها البارزة تضامنا مع الصين

الإمارات تضيء معالمها البارزة تضامنا مع الصين
http://almnatiq.net/?p=827628
المناطق - وكالات

أضاءت أبرز معالم ومباني دولة الامارات العربية المتحدة، وفي مقدمتها أعلى مبنى في العالم “برج خليفة” ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، مساء الأحد، بألوان العلم الصيني تضامنا مع مدينة ووهان الصينية.

وتعد مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا الذي ظهر فيها لأول مرة في ديسمبر الماضي، ومن ثم انتقل إلى مدن أخرى إلى أن وصل الآن إلى أكثر من 24 دول في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن هذه المبادة تأتي في إطار موقف التضامن القوي الذي أبدته دولة الإمارات بقيادة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونهجها الإنساني الراسخ واستعدادها لتقديم أشكال الدعم كافة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وشعبها والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس.

وأكدت دولة الإمارات ثقتها بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة واحتواء انتشار فيروس كورونا وتضامنها الكامل مع جمهورية الصين الصديقة وشعبها في كل الظروف.

وفي حملة التضامن مع الصين التي انطلقت مساء اليوم وتستمر حتى منتصف الليل، أضاءت في أبوظبي مباني “الكابيتال جيت” وسوق أبوظبي العالمي وفندق قصر الإمارات وجسر الشيخ زايد بألوان العلم الصيني.

أما في دبي فقد تمت إضاءة برج خليفة وبرج العرب بالعلم الصيني، وفي مدينة العين أضاء استاد الشيخ هزاع بن زايد الرياضي بالعلم الصيني.

وكشفت السلطات الصينية، الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا، ارتفع إلى 305 أشخاص، بينما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.

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