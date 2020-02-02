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أمير منطقة الرياض يقدم العزاء لأسرة النصار

أمير منطقة الرياض يقدم العزاء لأسرة النصار

منطقة الرياض

أمير منطقة الرياض يقدم العزاء لأسرة النصار

أمير منطقة الرياض يقدم العزاء لأسرة النصار
http://almnatiq.net/?p=827633
المناطق - الرياض

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة سعد بن عبدالعزيز النصار – رحمه الله – خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة النصار عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .

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