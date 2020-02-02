مهرجان القريات الدولي للطيور يواصل فعالياته بمشاركة الجالية المصرية

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يواصل مهرجان القريات الدولي للطيور فعالياته، من خلال الأركان المصاحبة والمعارض الحكومية والخاصة وبيت الشعر للصقار مراد الخالدي بالإضافة لخيمة الضيافة التي احتضنت الضيوف والزوار ، وعازف الربابةصالح محارب الاشجعي الذي أمتع الزوار .

كما أقيمت عدد من الفقرات على المسرح الرئيسي حيث شاركت الجالية المصرية بلون فلكلور شعبي “رقصة المزمار” تفاعل معها الجمهور ، وأمسية شعرية وانشادية أدارها وقدمها فهد سالم الشراري وجمعت كلاً من الشاعر منيف الخمشي والشاعر حماد مناور والمنشد محمد آل مسعود وشهدت الأمسية حضور كبير وتفاعل من الجمهور .

ثم تم السحب على الجوائز اليومية القيمة التي أسعدت الفائزين .