احدث الأخبار

احتياطات في المملكة للتعامل مع الحيوانات الفطرية ضد كورونا
أبرز المواد
 قرية تراثية سعودية تستعد لسباق طواف الدراجات العالمي
أبرز المواد
 10 نصائح لحماية المدارس من الجريمة
أبرز المواد
 مهرجان القريات الدولي للطيور يواصل فعالياته بمشاركة الجالية المصرية
منطقة الجوف
 أمير منطقة الرياض يقدم العزاء لأسرة النصار
منطقة الرياض
 الإمارات تضيء معالمها البارزة تضامنا مع الصين
أبرز المواد
 جامعة القصيم تعقد اجتماعًا عاجلًا لحل إشكالية الازدحام المروري بالمدينة الجامعية بعنيزة
منطقة القصيم
 الهلال يعلن عن قائمته في دوري أبطال آسيا 2020
أبرز المواد
 الرميان يتوج ماكداول بلقب بطولة السعودية الدولية للجولف في نسختها الثانية
أبرز المواد
 تقارير: الصين تجاهلت معلومات أول طبيب حذّر من كورونا
أبرز المواد
 الرئيس الجزائري يدعو لإبعاد كافة المقاتلين الأجانب عن ليبيا
أبرز المواد
 أمير الجوف يرأس اجتماعاً بفريق تحقيق كفاءة الإنفاق
منطقة الجوف
احتياطات في المملكة للتعامل مع الحيوانات الفطرية ضد كورونا

احتياطات في المملكة للتعامل مع الحيوانات الفطرية ضد كورونا

أبرز المواد
قرية تراثية سعودية تستعد لسباق طواف الدراجات العالمي

قرية تراثية سعودية تستعد لسباق طواف الدراجات العالمي

أبرز المواد
10 نصائح لحماية المدارس من الجريمة

10 نصائح لحماية المدارس من الجريمة

أبرز المواد
مهرجان القريات الدولي للطيور يواصل فعالياته بمشاركة الجالية المصرية

مهرجان القريات الدولي للطيور يواصل فعالياته بمشاركة الجالية المصرية

منطقة الجوف

مهرجان القريات الدولي للطيور يواصل فعالياته بمشاركة الجالية المصرية

مهرجان القريات الدولي للطيور يواصل فعالياته بمشاركة الجالية المصرية
http://almnatiq.net/?p=827636
المناطق - الجوف

يواصل مهرجان القريات الدولي للطيور فعالياته، من خلال الأركان المصاحبة والمعارض الحكومية والخاصة وبيت الشعر للصقار مراد الخالدي بالإضافة لخيمة الضيافة التي احتضنت الضيوف والزوار ، وعازف الربابةصالح محارب الاشجعي الذي أمتع الزوار .

كما أقيمت عدد من الفقرات على المسرح الرئيسي حيث شاركت الجالية المصرية بلون فلكلور شعبي “رقصة المزمار” تفاعل معها الجمهور ، وأمسية شعرية وانشادية أدارها وقدمها فهد سالم الشراري وجمعت كلاً من الشاعر منيف الخمشي والشاعر حماد مناور والمنشد محمد آل مسعود وشهدت الأمسية حضور كبير وتفاعل من الجمهور .

ثم تم السحب على الجوائز اليومية القيمة التي أسعدت الفائزين .

روابط ذات صلة

أمير الجوف يرأس اجتماعاً بفريق تحقيق كفاءة الإنفاق

أمير الجوف يرأس اجتماعاً بفريق تحقيق كفاءة الإنفاق
إدارة “تعليم الجوف” تنظم دورات لتهيئة المشاركين في جائزة الأمير فيصل بن نواف

إدارة “تعليم الجوف” تنظم دورات لتهيئة المشاركين في جائزة الأمير فيصل بن نواف
“تكافل” تودع 2.2 مليون ريال في حسابات مدارس الجوف

“تكافل” تودع 2.2 مليون ريال في حسابات مدارس الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*