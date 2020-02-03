وظائف شاغرة بتعليم عسير

وظائف شاغرة بتعليم عسير

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وظائف شاغرة بتعليم عسير

وظائف شاغرة بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=827643
المناطق - عسير

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير سعد الجوني ، البرنامج الزمني وآلية التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.
وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية إبراهيم جهاش، أن الوظائف الشاغرة متاحة للسعوديين والسعوديات على لائحة المستخدمين وبند الأجور لحملة الثانوية العامة فأقل ، لافتا الانتباه إلى أن التقديم سيكون من خلال الرابط الإلكتروني التالي : HTTPS://FORMS.ASEDU.GOV.SA/REG/EMP اعتبارا من الإثنين التاسع من شهر جمادى الآخرة إلى نهاية دوام الخميس الثاني عشر من الشهر ذاته، والاكتفاء بالتقديم الإلكتروني، ولن يستقبل أي طلب ورقي أو أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة.

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