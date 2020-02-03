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جوميز يريد الرحيل من الهلال

جوميز يريد الرحيل من الهلال
http://almnatiq.net/?p=827661
المناطق - الرياض

كان المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز أحد أبرز نجوم الهلال خلال الموسم الماضي، واستطاع قيادة الفريق إلى تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية، وتصدر الدوري السعودي خلال الوقت الحالي.

لكن يبدو أن علاقة جوميز مع الهلال ستنتهي مع نهاية الموسم الحالي بحسب ما ذكرته تقارير صحفية تركية، لاسيما وأن عقد جوميز ينتهي مع الهلال الصيف المقبل.

وقال موقع “fotospor” التركي أن مهاجم نادي الهلال، بافتيمبي جوميز، يفعل كل شيء من أجل العودة إلى ناديه السابق غلطة سراي، موضحًا أن جوميز انتقل إلى الهلال لكسب المزيد من المال، وأن عقده سينتهي في نهاية الموسم الحالي.

وأوضح أن مدرب غلطة سراي فاتح تريم لا يريد ضم مهاجم الهلال، وأضاف: “في الوقت نفسه، حدث تطور آخر مثير للاهتمام. زُعم أن الهلال لا يريد تجديد عقد جوميز، لكن الهلال بدأ بالفعل اتصالات مع غلطة سراي لمحاولة ضم المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو في الموسم المقبل”.

وأنهى بقوله: “من بين المعلومات التي وصلتنا، أن الهلال مستعد لدفع مبلغ 10 مليون يورو إلى غلطة سراي من أجل ضم المهاجم فالكاو إلى صفوفه”.

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