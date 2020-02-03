“صندوق الاستثمارات” يطلق برنامج تطوير الخريجين 2020 لتطوير الكفاءات الوطنية

المناطق - الرياض

أطلق صندوق الاستثمارات العامة برنامج تطوير الخريجين لعام 2020 لإكساب الخريجين السعوديين المهارات والمعلومات والخبرات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.

ويعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الخريجين مبادرة تطوير عالمية المستوى، تهدف إلى جذب وتطوير الكفاءات الوطنية لتتلاءم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

وينظم صندوق الاستثمارات العامة هذا البرنامج بالشراكة بين أكاديمية صندوق الاستثمارات العامة وبعض الجامعات والمعاهد المعروفة على المستوى العالمي.

وأُطلق برنامج تطوير الخريجين لأول مرة سنة 2017، واستقبل 40 خريجًا سعوديًا على نحو سنوي قبل أن يتوسع في استقبال 84 خريجًا في العام 2019. ويهدف البرنامج في هذا العام إلى زيادة عدد الخريجين إلى نحو 120 خريجًا.

يعد برنامج تطوير الخريجين من الركائز الرئيسية لأكاديمية صندوق الاستثمارات العامة والتي تم تأسيسها في عام 2017م كأحد عناصر برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2018-2020م والذي شملت أهدافه على بناء قدرات رأس المال البشري.

ويمتدّ البرنامج لمدة عشرة أشهر، ويتضمن فصولًا دراسية للتعلم، وتدريبًا مهنيًا أثناء العمل، وإجراء اختبارات تقييمية منتظمة عبر عدة مسارات.

صُمم كل مسار بشكل يوفر للمرشحين الملتحقين مجموعة من المهارات التقنية والفنية اللازمة للانطلاق في مسيرة مهنية حافلة في كل من مجال الاستثمار والعقارات والأعمال التجارية.

يجب أن يكون المتقدم والمتقدمة سعوديين حاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو دولية.

يستقبل البرنامج هذا العام نحو 120 خريجًا سعوديًا من جميع التخصصات والخلفيات الأكاديمية

يبدأ تلقي الطلبات في 2 فبراير 2020 وحتى 31 مارس 2020.

يمكن للمهتمين بالتقديم التسجيل عبر الرابط التالي: (هنا).