“الأرصاد” تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

“الأرصاد” تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أبرز المواد
تقرير أممي يفضح إيران: زوّدت الحوثيين بأسلحة حديثة

تقرير أممي يفضح إيران: زوّدت الحوثيين بأسلحة حديثة

أبرز المواد
“صندوق الاستثمارات” يطلق برنامج تطوير الخريجين 2020 لتطوير الكفاءات الوطنية

“صندوق الاستثمارات” يطلق برنامج تطوير الخريجين 2020 لتطوير الكفاءات الوطنية

أبرز المواد
جوميز يريد الرحيل من الهلال

جوميز يريد الرحيل من الهلال

أبرز المواد

“الأرصاد” تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

“الأرصاد” تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
http://almnatiq.net/?p=827667
المناطق_الرياض

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الحدود الشمالية والشرقية والجوف وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وطريف، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف ضبابًا يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبهت الهيئة المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والريث والعارضة وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

روابط ذات صلة

تقرير أممي يفضح إيران: زوّدت الحوثيين بأسلحة حديثة

تقرير أممي يفضح إيران: زوّدت الحوثيين بأسلحة حديثة
“صندوق الاستثمارات” يطلق برنامج تطوير الخريجين 2020 لتطوير الكفاءات الوطنية

“صندوق الاستثمارات” يطلق برنامج تطوير الخريجين 2020 لتطوير الكفاءات الوطنية
جوميز يريد الرحيل من الهلال

جوميز يريد الرحيل من الهلال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*