الفلبين تسجل أول وفاة خارج الصين ب«كورونا»

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سجلت الفلبين أمس، أول وفاة بفيروس كورونا المستجد خارج الصين، في وقت بلغ عدد الوفيات جرّاء الوباء 305. وتزيد التطورات الأخيرة المخاوف من انتشار الفيروس فيما أغلق مزيد من الدول حول العالم حدودها أمام الوافدين من الصين

وبسبب الانتشار السريع للفيروس، قررت السلطات الصينية إغلاق مدينة ونتشو الواقعة على بعد 800 كلم من ووهان، مقفلة الطرق وفارضة على السكان ملازمة منازلهم

ومنذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط) أواخر العام الماضي، أصاب الفيروس 14.500 شخص داخل الصين ووصل إلى 24 بلداً. وكانت معظم الإصابات في الخارج لأشخاص سافروا من ووهان، التي يسكنها 11 مليون نسمة، أو مناطق محيطة في مقاطعة هوباي

في سياق متصل، قرّرت الصين ضخّ 174 مليار دولار لوقف نزف الأسعار المنتظر، بسبب هلع المستثمرين من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي

وكان مفترضاً أن تفتح البورصات الصينية الجمعة، لكن بكين فرضت ثلاثة أيام عطلة إضافية لمكافحة الوباء بشكل أفضل. وأوضح البنك المركزي أن التدخل يهدف إلى الحفاظ على «سيولة معقولة ووافرة»، والتأكد من استقرار أسواق الصرف