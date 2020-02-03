بالفيديو : شاهد كيف تعاملت الشرطة الصينية مع فتاة رفضت ارتداء القناع الطبي !

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تظهر فيه لحظة قيام رجال الشرطة في الصين، باعتقال فتاة رفضت ارتداء القناع الطبي الذي فرضته السلطات منعا للإصابة بفيروس كورونا

وألقي القُبض على المرأة التي تُدعى تشيو، عندما رفضت الامتثال لأمر عام على مستوى المقاطعة في شنتشن، بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، يلزم الجميع بارتداء قناع طبي على الوجه.

ووفقا لشهود عيان، واجهت الفتاة عددا من المتسوقين الذين طلبوا منها ارتداء قناع الوجه أو المغادرة، لكنها قابلت تلك المطالبات باستهزاء ما دفعهم للاتصال بالشرطة التي حضرت على الفور وقامت باعتقالها.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي جرى تصويره داخل مركز تسوق Kingkey Banner، الفتاة تشيو وهي تبعد الضباط عنها، بينما كانوا يقيدون يديها خلف ظهرها.

وقالت السلطات إن تشيو نُقلت إلى مستشفى كانجنينغ، حيث تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستُسجن لرفضها ارتداء قناع جراحي أم لا.

وكانت الحكومة المحلية في المقاطعة الصينية، المسؤولة عن نحو 113 مليون نسمة، قد أعلنت عن إلزام المواطنين بارتداء قناع على مستوى المقاطعة في الأماكن العامة.