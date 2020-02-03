الجوازات تشرع في ترحيل المخالفين من خمس جنسيات أفريقية وتعفيهم من الرسوم

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الجوازات تشرع في ترحيل المخالفين من خمس جنسيات أفريقية وتعفيهم من الرسوم

الجوازات تشرع في ترحيل المخالفين من خمس جنسيات أفريقية وتعفيهم من الرسوم
http://almnatiq.net/?p=827680
المناطق_الرياض

المناطق-الرياضوفقاً لتوجيهات عليا صدر قرار بترحيل المخالفين من خمس جنسيات أفريقية من المملكة، وإعفائهم من جميع الرسوم المستحقة للدولة من رسوم الجوازات والغرامات والمخالفات المرورية المستحقة خلال مدة الإعفاء البالغة 3 شهور اعتبارا من يوم الأحد 8 جمادى الآخرة الحالي.
ووفقاً للقرار الصادر فإن المخالفين المرحلين الذين تم إعفائهم من الرسوم المستحقة عليهم يشمل جنسيات “إثيوبيا، الصومال، أرتيريا، نيجيريا، تشاد”.
وحسب القرار فإن كفلاء هؤلاء المخالفين سيتم تغريمهم بدفع الرسوم المستحقة عليهم بعد انتهاء مدة الإعفاء إذا كان هناك بلاغًا بالهروب لهم.

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