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«مواطن» يستعيد النطق والسمع بعد معاناة استمرت 58 عاماً (فيديو)

«مواطن» يستعيد النطق والسمع بعد معاناة استمرت 58 عاماً (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=827681
المناطق_الرياض

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لأحد المواطنين قال إنه تمكن بعد عدة عقود من القدرة على السمع والكلام بعد أن قضى عمره في السابق وهو أصمّ أبكم.

وروى المواطن ويدعى جمال الشهري، قصة استعادته للسمع والكلام خلال صلاة الجمعة بقوله: “إنه ذهب للمسجد في أحد الأيام وأثناء تلاوة الإمام للفاتحة في صلاة الجمعة تمكّن فجأة من سماعه”.

وأضاف أنه تمكن أيضا من القدرة على النطق والكلام، وذلك بعد أن مكث قرابة 58 عاما لا يسمع ولا يتكلم.

وتابع الشهري أنه فور اتصاله بوالدته انهمرت في البكاء من فرط سعادتها باستعادة ولدها النطق والسمع، وطلبت منه أن يأتي إليها مسرعا.

 

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