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الكشف عن أسماء الرباعي الأجنبي في قائمة الهلال الآسيوية الجديدة

الكشف عن أسماء الرباعي الأجنبي في قائمة الهلال الآسيوية الجديدة
http://almnatiq.net/?p=827683
المناطق_الرياض

كشف المدير الفني لفريق الهلال رزفان لوشيسكو عن أسماء الرباعي الأجنبي الذي سيتم قيدهم ضمن قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا للموسم الجديد 2020.

واختار المدير الفني للهلال، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو وأندريه كاريلو والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب السوري عمر خربين عن قائمة الهلال بدوري أبطال آسيا للموسم الجديد.

يذكر أن الهلال يلعب ضمن المجموعة الثانية بالبطولة إلى جوار فرق شباب الأهلي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

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