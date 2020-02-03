الكشف عن أسماء الرباعي الأجنبي في قائمة الهلال الآسيوية الجديدة

كشف المدير الفني لفريق الهلال رزفان لوشيسكو عن أسماء الرباعي الأجنبي الذي سيتم قيدهم ضمن قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا للموسم الجديد 2020.

واختار المدير الفني للهلال، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو وأندريه كاريلو والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب السوري عمر خربين عن قائمة الهلال بدوري أبطال آسيا للموسم الجديد.

يذكر أن الهلال يلعب ضمن المجموعة الثانية بالبطولة إلى جوار فرق شباب الأهلي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

