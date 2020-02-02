أمير جازان يزور معرض مهرجان البن السابع

أمير جازان يزور معرض مهرجان البن السابع

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أمير جازان يزور معرض مهرجان البن السابع

أمير جازان يزور معرض مهرجان البن السابع
http://almnatiq.net/?p=827684
جازان - فضه عطيف:

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم بزيارة معرض مهرجان البن السابع في جبال جازان ” قهوة الكيف .. مرحب الضيف”، وذلك بالشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.
وتجول سمو أمير المنطقة والحضور على أقسام المعرض المصاحب وأركانه، مستمعاً لشرح مفصل من وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان جازان الشتوي الـ 12 عبدالله بن صالح المديميغ عن المعرض الذي يمثل مشاركة نحو ” 20″ مزارعاً وحرفياً من المزارعين والحرفيين من أبناء محافظات القطاع الجبلي بالمنطقة إضافة للعديد من المشاركات والفعاليات المصاحبة للمعرض.
ويشهد المعرض الذي يستمر لمدة خمسة أيام مشاركة ست محافظات من القطاع الجبلي بمنطقة جازان تشتهر بزراعة وإنتاج البن “الداير بني مالك وفيفا وهروب والعيدابي والعارضة والريث، يقومون بعرض منتجاتهم من البن ، وركن متخصص يقدم للزوار ثقافات إعداد وتحميص البن حول العالم إلى جانب الثقافة العربية، فضلًا عن الأركان المتخصصة لرواد الأعمال في تحميص وإعداد القهوة.
والتقى سمو أمير المنطقة خلال الجولة عدداً من الأهالي وزوار المعرض، وبحث معهم مستوى الخدمات المقدمة لزوار المهرجان موجهًا سموه أمانة منطقة جازان والجهات ذات العلاقة بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يوفر الراحة لزوار المعر ض والمشاركين فيه.

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