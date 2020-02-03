3 فيتامينات “هامة” تحمي أطفالك من فيروس كورونا.. تعرف عليها !

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شهدت الأيام الماضية تحرك واسع من قبل المؤسسات العلمية والبحثية بهدف الحد من انتشار مرض كورونا وتقليل الإصابات.

وقال خبير التغذية من كلية الطب في جامعة إندونيسيا، البروفيسور سابتاواتي باردوسونو، إن الأطفال أقل قدرة على التحمل وأكثر عرضة للفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا، لذلك يجب زيادة قدرتهم على التحمل، من خلال التغذية السليمة والنظيفة وإجراءات الحماية والوقاية لكن من الضروري تزويدهم بثلاث فيتامينات أساسية. وهي فيتامين “أ”، وفيتامين “ج” ، وفيتامين “د”.

حسب موقع “سبوتينيك”

يتامين “أ”

وظيفة فيتامين “أ” هي تعزيز مناعة الطفل ونموه، وقال البروفيسور سابتاواتي “الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “أ” هي الأسماك والجبن والروبيان والحليب والبيض والجزر والبطاطا الحلوة والبروكلي واللفت وغيرها من الخضروات الطازجة”.

فيتامين “سي”

فيتامين “سي” هو أحد مضادات الأكسدة القوية ويمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، وكذلك تعزيز نظام المناعة لدينا، وأشار البروفيسور إلى “الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (C) هي الفراولة والأناناس والقرنبيط والمانجو والكيوي والبرتقال والجوافة”.

فيتامين “د”

وتشير جميع الأبحاث العالمية لإصابة أغلب الأشخاص حول العالم بنقص فيتامين “D” حيث يعاني حوالي50% من الأشخاص في العالم من نقص الفيتامين. وبالإضافة إلى إمكانية الحصول على فيتامين “د” من الشمس، يمكنك أيضًا الحصول عليه من البيض والأسماك والفطر والحبوب” .