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السفير “الماضي” يكشف عن عدد المواطنين الموجودين في الصين.. وإجراء هام بشأن الطلاب الدارسين على حسابهم !

السفير “الماضي” يكشف عن عدد المواطنين الموجودين في الصين.. وإجراء هام بشأن الطلاب الدارسين على حسابهم !
http://almnatiq.net/?p=827698
المناطق_الرياض

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي أن طاقم السفارة خلال 4 أيام مضت وعلى مدار 24 ساعة، لم يتوانوا في بذل كل مافي وسعهم حتى تمت عملية إجلاء جميع الطلاب السعوديين العالقين في مدينة ووهان الصينية ونقلهم للمملكة.
وحسب “الوطن” أضاف أن عدد المواطنين السعوديين القاطنين في المدن الصينية الأخرى أقل من 100 شخص وتم فتح كافة قنوات التواصل معهم تمهيدا لرجوعهم للمملكة.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع الطلاب الدارسين على حسابهم وتم توفير لهم التذاكر والمساعدة اللوجستية والعمل على توفير المساعده والخروج الآمن لمغادرتهم.
وأوضح الماضي أنه وطاقم السفارة يتعاملون مع بقية من المواطنين في مدن الصين الأخرى كل حالة على حده، وذلك لمساعدتهم وتوفير التذاكر لهم حسب تعليمات وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير المساعدة والخروج الآمن على أي خطوط طيران مناسبة وإلى أي جهة يرغب بها في المملكة.

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