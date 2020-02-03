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توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة تستمر إلى 8 مساءً

توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة تستمر إلى 8 مساءً

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توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة تستمر إلى 8 مساءً

توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة تستمر إلى 8 مساءً
http://almnatiq.net/?p=827699
المناطق_واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية .
وشمل التنبيه الذي يبدأ في الساعة ١٢ ظهراً ويستمر إلى الثامنة مساءً ، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والقرى والمخواة والمندق وقلوة والحجرة وغامد الزناد وبني حسن والعقيق والمراكز التابعة لها .
وأهاب مدني الباحة بجميع المواطنين والمقيمين إلى أهمية اخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول ، داعياً إلى اتباع تعليمات وارشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الانترنت .

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