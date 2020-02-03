توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة تستمر إلى 8 مساءً

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية .

وشمل التنبيه الذي يبدأ في الساعة ١٢ ظهراً ويستمر إلى الثامنة مساءً ، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والقرى والمخواة والمندق وقلوة والحجرة وغامد الزناد وبني حسن والعقيق والمراكز التابعة لها .

وأهاب مدني الباحة بجميع المواطنين والمقيمين إلى أهمية اخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول ، داعياً إلى اتباع تعليمات وارشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الانترنت .