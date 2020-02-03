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وظائف شاغرة للخريجين في إمارة الشرقية

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وظائف شاغرة للخريجين في إمارة الشرقية

وظائف شاغرة للخريجين في إمارة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=827709
المناطق_الدمام

دعت إمارة المنطقة الشرقية الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف «جدارة» على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa، مبينة أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ «75» وظيفة شاغرة بالمرتبة «5/6/7/8/ 4»، في مجالات عمل الوحدات التنظيمية التابعة للإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة أحمد العباسي أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لدعم المحافظات والمراكز بديوان الإمارة، ومواكبة لمبادرات تمكين الجهات الحكومية للاستفادة من القوة العاملة لشغل الوظائف

وأشار إلى أن التقديم على الوظائف المعلن عنها يبدأ يوم الأحد 15 جمادى الآخرة 1441 هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 19 جمادى الآخرة 1441 هـ، على مدار «24» ساعة خلال الفترة الزمنية المحددة عبر منظومة جدارة، مؤكداً أن جميع الوظائف المعلن عنها تتطلب مقابلة شخصية

ونوه إلى أنه سيتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية، ومن ثمّ إعلان أسماء المرشحين النهائية عبر موقع إمارة المنطقة الشرقية على شبكة الانترنت

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على الوظائف المعلن عنها بالدخول على الموقع: https://drive.google.com/file/d/1EsmEzYCaaSiS5HrQSNpxbYPxu5NXDyep/view?usp=sharing

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