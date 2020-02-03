صحة الرياض تحافظ على المال العام وتوفر 75 مليون ريال لصالح خزينة الدولة

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أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض , عن توفيرها مبلغ يزيد عن خمسة وسبعون مليون ريال ,لصالح خزينة الدولة من خلال حفاظها على المال العام خلال العام الماضي 2019

وبحسب تقريراً لقسم القضايا بإدارة الشؤون القانونية بصحة الرياض , فأن المبلغ تم توفيره بعدة قضايا متنوعه ذات أهمية بالغة مناصرين ومحافظين على حقوق المال العام (مال الدولة) ومساهمة من منسوبي قسم القضايا بالإدارة القانونية بالمديرية العامة للشؤون الصحية على المساهمة في السمو بالوطن ورفع رايته عاليا بشتى المجالات منها المجال العملي، واحتوى التقرير كذلك بيان على تحسين جودة الردود الذي انعكس بشكل مباشر على تقلص القضايا بشكل ملفت , حيث بلغت عدد القضايا الواردة ضد المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ٤٧٦ قضية، وانتهى منها ٢٠٨ قضية لصالح المديرية العامة للشؤون الصحية، وغالبية الدعاوى هي من الحقوق الوظيفية كمرتبة أولية ومن ثم تليها دعاوى الشركات إلغاء القرارات الصادرة من اللجان التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية ويليها الشؤون الهندسية والقضايا الطبية

ويأتي هذا الإنجاز ضمن برامج ترشيد الإنفاق للمال العام الخاص ببرنامج التحول الوطني #رؤية_2030 حيث أن حفظ المال العام وضعته أحد أولوياتها إقتداءا بنهج القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله الذين ضربوا بيد من حديد تجاه كل من تعامل بمعاملات غير نظامية ادت لتبديد المال العام بطريقة ما