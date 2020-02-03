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صعوبة بالتنفس وألم بالجهة اليسرى التدخل الجراحي لفريق التخصصي ينقذ حياة مريض

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صعوبة بالتنفس وألم بالجهة اليسرى التدخل الجراحي لفريق التخصصي ينقذ حياة مريض

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المناطق_عادل الزهراني

نجح الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في إسعاف مريض بالعقد الثالث من العمر من إحدى الجنسيات العربية حضر للطوارئ وهو يعاني من صعوبة بالتنفس وألم في الجهة اليسرى من الصدر .
وباشر الفريق الطبي بقسم الجراحة في جراحة القلب والصدر حالة المريض حيث تبين عند الكشف عليه وعمل الفحوصات المخبرية اللازمة وجود استرواح هوائي وتكيس بالرئة اليسرى والذي تطلب اتخاذ القرار الطبي من قبل فريق جراحة المكون من الدكتور تامر العوضي والدكتور مهند الذيب بإدخال قسطرة صدرية وعمل منظار قصبي وشعبي تشخيصي إضافة إلى عمل أشعة تصوير مقطعي لصدر المريض والذي تبين منها وجود فقاعات وأكياس هوائيه على الرئة اليسرى ليتم على الفور تجهيز المريض واتخاذ القرار الجراحي بإجراء عمليه شق صدري تحت التخدير العام و استئصال الفقاعات والأكياس الهوائية وتقشير الغشاء البلوري مما ساعد على تمدد الرئة بالشكل الطبيعي ولله الحمد , وقد استمرت العمليه ٤ ساعات متواصلة وتكللت بالنجاح .

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