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نجاح أول عملية لزراعة القوقعة بمستشفى حفرالباطن المركزي

نجاح أول عملية لزراعة القوقعة بمستشفى حفرالباطن المركزي

أبرز المواد

نجاح أول عملية لزراعة القوقعة بمستشفى حفرالباطن المركزي

نجاح أول عملية لزراعة القوقعة بمستشفى حفرالباطن المركزي
http://almnatiq.net/?p=827731
المناطق_حفر الباطن

نجح -بفضل الله – الفريق الطبي بمستشفى حفرالباطن المركزي من إجراء أول عملية زراعة قوقعة إلكترونية لمريض يبلغ من العمر 16 عاماً. حيث كان يعاني ​
من ضعف السمع بالأذن اليمنى وبعد إجراء الأشعة والفحوصات الإكلينيكية تبين وجود ضعف متطرف بالسمع في الأذن اليمنى وقررت اللجنة الطبية لزراعة القوقعة من إجراء العملية للمريض وتكللت بالنجاح وغادر وهو بحالة صحية جيده.مع قدرته على ​
السمع وممارسة حياة بشكل طبيعي ​

والجدير بالذكر أن صحة حفرالباطن نظمت الملتقى الأول للسمع والتي كانت بداية أنطلاق زراعة القوقعة وتأهيل جميع الأطفال الزراعين للقوقعة في حفرالباطن بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى الزراعين والمقبلين وحصولهم على تأهيل مكثف مابعد زراعة القوقعة

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