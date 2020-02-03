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مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب 3 ملايين قرص امفيتامين “كبتاجون”

مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب 3 ملايين قرص امفيتامين “كبتاجون”
http://almnatiq.net/?p=827746
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة فقد تم بتوفيق الله وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك احباط محاولة تهريب (3.001.373) ثلاثة ملايين وألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، مخبأة بطريقة إحترافية داخل شحنة خضروات ، حيث تم ضبطها والقبض على مهربيها ، متهمين اثنين من الجنسية السورية ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكد النقيب / محمد بن خالد النجيدي على حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات ، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.

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