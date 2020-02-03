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الصندوق العقاري يودع 1.7 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يناير

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الصندوق العقاري يودع 1.7 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يناير

الصندوق العقاري يودع 1.7 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يناير
http://almnatiq.net/?p=827752
المناطق - الرياض

أودع صندوق التنمية العقارية، مليار و699 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يناير 2020م.
وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي أن 342 مليون ريال خصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، فيما قُدمت مليار و214 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و143 مليون ريال دعم لمستفيدي مبادرة المدنيين.
وأفاد أن إجمالي المبالغ التي أُودعها الصندوق في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر يناير 2020م بلغت نحو 14 مليارًا و850 مليون ريال، موضحاً أن مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 10 مليارات و754 مليون ريال، بينما بلغ دعم ” التمويل المدعُوم” 2 مليار و747 مليون ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو مليار و349 مليون ريال.
وأكد على التزام الصندوق للعام الرابع على التوالي في إيداع مبالغ الدعم الشهرية في حسابات مستفيدي برنامج التمويل المدعوم ومبادراته منذ إعلان برنامج التحول عام2017م، موضحاً أن العام 2019م، كان استثنائيا في حجم عقود التمويل الموقعة حسب ما أعلنت عنه “ساما” حيث تم توقيع أكثر من 179217 عقداً تمويلي مقارنة بــ 50.496 عقداً عام 2018م، مشيراً إلى أن الصندوق العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل سجلت أرقاماً قياسية في تاريخها لعقود التمويل العقاري.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية ومن خلال برنامج “سكني” أبتكر عدد من البرامج والممكنات إسهامًا منه في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، كما سهل إجراءات الحصول على التمويل العقاري المدعوم إلكترونياً من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية ومركز الاتصال.

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