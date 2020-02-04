بعد عودة فيروس “إنفلونزا الطيور” .. الصين تعدم 17 ألف دجاجة

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انفلونزا الطيور
http://almnatiq.net/?p=827755
المناطق - الرياض

في غمرة محاولة الصين لاحتواء كارثة فايروس كورونا، ظهرت سلالة شديدة القوة من فايروس H5N1 المسبب لإنفلونزا الطيور بمقاطعة هونان، ما أعاد الذاكرة لعام 2003 حين قضت على 400 شخص.

وأعلن مسؤولون صينيون اليوم (الأحد) أن الفايروس ظهر في مزرعة بمدينة شاويانغ ما قتل 4500 دجاجة، واضطرت الحكومة لإعدام 17828 دجاجة نتيجة لتفشي الفايروس. بدورها، فرضت الحكومة قيودا مشددة على تنقلات سكان مدينة ونجو شرق الصين وأغلقت طرقاتها في محاولة لاحتواء كورونا الجديد، الذي تفشي بوتيرة سريعة خارج بؤرة الوباء، ما أودى بحياة 304 أشخاص، وارتفع عدد الإصابات إلى 14380 حالة.

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