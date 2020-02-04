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بريطانيا بعد “الانفصال”: فرض جميع رسوم الجمارك على سلع أوروبا

بريطانيا بعد “الانفصال”: فرض جميع رسوم الجمارك على سلع أوروبا
http://almnatiq.net/?p=827759
المناطق - الرياض

كشفت صحيفة «ديلي تليغراف» أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستعد لفرض جميع الرسوم الجمركية على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، وكذلك إجراء فحوص كاملة لها، بدءا من العام القادم، وذلك في محاولة لزيادة الضغوط على الاتحاد خلال محادثات تجارية قادمة. ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز في الحكومة البريطانية قوله أمس (الأحد):«نعتزم الفحص الكامل لكل واردات الاتحاد الأوروبي، بدءا من تصاريح التصدير والتصاريح الأمنية والفحص الصحي للحيوانات وكل سلع البقالة التي ستمر عبر نقاط التفتيش الحدودية». وأضاف المصدر:«هذا سيضاعف التحدي على المستوى العملي عند الحدود في يناير 2021».

ولدى سؤالها عن تقرير الصحيفة، قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء: «إن التغيير قادم لا محالة، فنحن نترك الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة، وهذا يعني أن الشركات يجب أن تستعد للحياة خارج هذا السياق». وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي (الجمعة) الماضي، بموجب اتفاق انتقالي مؤقت يبدأ فترة مدتها 11 شهرا يأمل خلالها جونسون في التفاوض حول اتفاق للتجارة الحرة مماثل لما أبرمته كندا والاتحاد الأوروبي.

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