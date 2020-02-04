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بعدما صدمته سيارة.. أعمى يستعيد بصره المفقود منذ 20 عاما

بعدما صدمته سيارة.. أعمى يستعيد بصره المفقود منذ 20 عاما
http://almnatiq.net/?p=827760
المناطق - الرياض

آخر ما توقعه البولندي جانوس غوراي أن يستعيد بصره المفقود منذ 20 عاماً، بعدما تعرض قبل شهر لصدمة قوية من سيارة، أصابته بكسور وجروح غائرة، استغرق الأطباء في علاجها أكثر من شهر، بيد أنهم فوجئوا بعودة بصره، ما اعتبروه معجزة. وقال كبير أطباء المستشفى: «عاد بصر غوراي رغم تضرر الشبكية منذ عقدين، لا نعرف السبب بالضبط، ربما يعود لمزيج العقاقير التي تناولها خلال العلاج، فالجرعات الكبيرة من مضادات التخثر يمكن أن تكون ساعدت في علاجه غير المتوقع». بينما أرجع غوراي عودة بصره لارتطام رأسه بقوة أثناء الحادثة بزجاج السيارة أولا، ثم بغطاء محركها، وأخيرا بالأسفلت.!

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