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بلدية تيماء تنفذ جولات رقابيه على المنشآت الغذائية بالمحافظة

بلدية تيماء تنفذ جولات رقابيه على المنشآت الغذائية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=827802
تبوك - محمد العنزي :

نفذت بلدية محافظة تيماء، جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام فواز العنزي أن البلدية نفذت ١٢٥ جولات تفتيشية خلال الأسابيع الماضية وأسفرت عن مصادرة ٩٠ كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإغلاق محل تجارية إلى جانب تسجيل ٤ مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية بالإضافة إلى توجيه إنذارات لمحلات أخرى.

وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية.

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