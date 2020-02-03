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اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ للنسخة اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبية الأصيلة

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أمين الجوف يلتقي بمدير عام مشروع الشركة الوطنية

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أمين الجوف يلتقي بمدير عام مشروع الشركة الوطنية

أمين الجوف يلتقي بمدير عام مشروع الشركة الوطنية
http://almnatiq.net/?p=827817
المناطق - الجوف

استقبل أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان ، بمكتبه صباح اليوم الأثنين مدير عام مشروع الشركة الوطنية الزراعية بالمنطقة الأستاذ علي محمد اللزام .

ورحب الشرعان بهذه الزيارة ، وخلال هذه الزيارة قدم مدير مشروع الشركة شرحاً مفصلاُ عن منتجات الشركة وما تقدمه للمنطقة وما تحققه الشركة من قفزات متنوعه في مجال الزراعة والإنتاج الزراعي وأضاف مدير الشركة الوطنية إن الاهتمام بزراعة أشجار الزيتون في منطقة الجوف تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، موضحاً أن زراعة الزيتون لا تستهلك كمية كبيرة من المياه وتحافظ أشجاره على البيئة من خلال الغطاء الشجري الكثيف مما يعمل على تحسين المناخ ومقاومة التصحر.

كما تم مناقشة استعدادات الأمانة بمهرجان الزيتون بالإضافة لمناقشة دعم الشركة الوطنية للمهرجان من كافة النواحي والذي يساهم في إنجاح هذا الحدث الهام بالمنطقة

من جانبه أعرب أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان عن شكره وتقديره لشركة الوطنية الزراعية بالمنطقة من دعمها المستمر لمهرجان الزيتون .

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