الشلعان يكرم المدارس الفائزة على جائزة الانضباط المدرسي بتعليم شرق الدمام

الدمام - عبدالله السعيدي

كرم المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان اليوم الاثنين المدارس الفائزة بجائزة مكتب التعليم بشرق الدمام “بنين” التي تحمل عنوان “انضباطي عنوان تميزي” في الأسبوع الأخير للفصل الدراسي الاول 1441/1440هـ ، بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية عبدالرحمن الزهراني ومدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن امبارك الزهراني .

وأكد “الشلعان “على أهمية الانضباط المدرسي خلال الأسابيع التي تسبق الإجازة والاختبارات النهائية من خلال العديد من الإجراءات وتنفيذ البرامج التربوية والإرشادية والترفيهية خلال هذه الفترة؛ لتعزيز السلوك الإيجابي على الطلاب؛ مهيباً بتضافر الجهود بين منسوبي المدارس الفائزة لغرس قيمة الوقت في حياة الناشئة ،وأثره الإيجابي على سلوكهم وتحصيلهم الدراسي، مع ضرورة نشر الوعي حول لائحة السلوك المدرسي للطلاب وأولياء الأمور مشيراً إلى أهمية تنوع الأساليب والإجراءات المنفذة داخل المدارس بشكل مميز؛ داعيًا في الوقت ذاته الأسرة والمجتمع إلى المشاركة في تأصيل ثقافة الانضباط المدرسي لدى أبنائنا الطلاب.

كما شهد الحفل تدشين مشروع تحسين نواتج التعلم “تمهير” للصفوف الأولية بمكتب التعليم بشرق الدمام من خلال إطلاق منصة إلكترونية على موقع المكتب الإلكتروني .

وأكد مشرف الصفوف الأولية بالمكتب محمد بن حمزة الشهري أن المبادرة تهدف إلى الحرص على الارتقاء بمستوى طلاب الصفوف الأولية المهاري والمعرفي و تماشياً مع توجيهات وزارة التعليم وسعيًا لتحقيق أفضل المخرجات التعليمية المرجوة حيث نبعت فكرة مشروع تحسين نواتج التعلم ( تَمْهِير ) وتستهدف الرقيّ بالمستويات القرائية والكتابية والمهارية لطلاب الصفوف الأولية مع إيجاد علاج و تحليل للأسباب النفسية والسلوكية المؤثرة على مستويات الطلاب وأداء المعلمين وتعامل أولياء الأمور.

و جاء ترتيب المدارس التي حصلت على المرتبة الأولى والدرع الذهبي ثانوية البسام الأهلية ومتوسطة التطوير الأهلية وثانوية الحصان الأهلية ومتوسطة الأمير سعود بن جلوي ومتوسطة المعتصم بالله وابتدائية المنارات الأهلية ، حيث جاءت المرتبة الثاني والحاصلين على الدرع الفضي إبتدائية صلاح الدين وثانوية عامر بن عوف ، وحصدت المركز الثالث والدرع البرونزي ثانوية جابر بن زيد متوسطة الخليج وابتدائية عبدالله بن عباس وابتدائية النعمان بن بشير .