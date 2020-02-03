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غرفة الأحساء تُنظّم ملتقى توظيف (طاقات صناعية) لعرض 2674 وظيفة صناعية وإدارية متنوعة لشباب الأحساء

غرفة الأحساء تُنظّم ملتقى توظيف (طاقات صناعية) لعرض 2674 وظيفة صناعية وإدارية متنوعة لشباب الأحساء
http://almnatiq.net/?p=827820
الاحساء - المناطق

تُنظّم غرفة الأحساء بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي بالأحساء (تمكين) وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء، ملتقى توظيف (طاقات صناعية)، لعرض 2674 وظيفة مباشرة وتدريب منتهي بالتوظيف، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين 11-12/06/1441هـ الموافق 5-6/02/2020م، من الساعة 8 صباحًا، بمقر المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء.
ويشهد اللقاء طرح هذا العدد الكبير من فرص العمل المتنوعة على الشباب السعودي بالأحساء، ضمن مجموعة من الوظائف الصناعية والإدارية المهنية المتنوعة وذلك وفقًا لشروط عامة، أهمها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، أن يحمل أيًا من الشهادات بما فيها الابتدائية، فيما ستكون مقار الوظائف على مستوى المنطقة الشرقية والأحساء، علمًا بأن الرابط المباشر لصفحة التسجيل هو: https://www.hcci.org.sa/ArPages/RSF_Job20.aspx

ومن جهته أكد الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، أمين عام الغرفة، أن المُلتقى هو ترجمة لجهود تنسيق وتعاون عدة هيئات وجهات وطنية، عملت بجد ومثابرة على جمع نخبة من شركات ومؤسسات قطاع الأعمال من جهة، ومقدمي خدمات التدريب والتوظيف من جهة أخرى، وبين هذه الجهات مجتمعة وطالبي العمل، وهو ما يعكس اهتمام وعناية هذه الأطراف بتوطين الوظائف وتوفير فرص عمل ملائمة للشباب السعودي، مثمنًا هذا النموذج من التكاتف والتعاون المتميّز، داعيًا شباب الأحساء للاستفادة من هذه الفرصة.

ويأتي ملتقى التوظيف ضمن خطط وبرامج الغرفة لتوطين الوظائف وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاعين الخاص والعام، بهدف توظيف أبناء وبنات الأحساء ورفع تنافسية العمالة الوطنية ودفع وتطبيق سياسات توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

يُشار إلى أن غرفة الأحساء ممثلة بوحدة توطين الوظائف تعمل وفقًا لخطة طموحة تهدف إلى تقديم خدمات التوظيف والتأهيل والتطوير والإرشاد المهني لقوى العمل السعودي من الجنسين، ولمنشآت القطاع الخاص الوطني، بما يسهم في تأهيل وتوطين وتوظيف شباب الأحساء.

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