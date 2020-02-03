حائل أبرد مناطق المملكة اليوم بـ”صفر” مئوية وطريف “درجتان”

أعلن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن أدنى درجة حرارة سجلت اليوم الإثنين، كانت في منطقة حائل، بصفر درجة مئوية.
وأشار بيان المركز إلى تسجيل كلٍّ من، مناطق القصيم والقريات والقيصومة وتبوك 4 درجات، وعرعر 3 درجات، و طريف درجتين.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة، مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وأشارت إلي احتمالية ظهور غيوم جزئية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، وعسير ، والباحة، ومكة المكرمة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.
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