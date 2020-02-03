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حائل أبرد مناطق المملكة اليوم بـ”صفر” مئوية وطريف “درجتان”

حائل أبرد مناطق المملكة اليوم بـ”صفر” مئوية وطريف “درجتان”

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اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ للنسخة اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبية الأصيلة

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حائل أبرد مناطق المملكة اليوم بـ”صفر” مئوية وطريف “درجتان”

حائل أبرد مناطق المملكة اليوم بـ”صفر” مئوية وطريف “درجتان”
http://almnatiq.net/?p=827836
المناطق - حائل

أعلن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، التابع للهيئة العامة ‏للأرصاد وحماية البيئة، أن أدنى درجة حرارة سجلت اليوم ‏الإثنين، كانت في منطقة حائل، بصفر درجة مئوية.‏

وأشار بيان المركز إلى تسجيل كلٍّ من، مناطق القصيم ‏والقريات والقيصومة وتبوك 4 درجات، وعرعر 3 درجات، و ‏طريف درجتين.‏

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة أن يستمر تأثير ‏الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية ‏الافقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة، مكة ‏المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد الى الأجزاء الغربية ‏من منطقة الرياض. ‏

وأشارت إلي احتمالية ظهور غيوم جزئية مع فرصة لتكون ‏السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، وعسير ، والباحة، ‏ومكة المكرمة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة ‏المنورة‎.

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