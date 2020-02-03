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أمير نجران يقلد مساعد قائد قوات الأمن الخاصة رتبته الجديدة

أمير نجران يقلد مساعد قائد قوات الأمن الخاصة رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=827839
المناطق - نجران

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مساعد قائد مجموعة قوات الأمن الخاصة المرافقة لسمو أمير المنطقة العقيد ركن محمد بن فهد بن هذال الدوسري، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد ركن.
وهنأ سموه العقيد الدوسري بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد العون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
من جانبه أعرب مساعد قائد مجموعة قوات الأمن الخاصة عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، وتشرفه بتقلد الرتبة من سمو أمير المنطقة، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل أمانة وصدق وإخلاص.

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