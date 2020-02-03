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الأرصاد تنبه لهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

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الأرصاد تنبه لهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد تنبه لهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=827845
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف وميسان، وأضم والعرضيات مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً – بمشيئة الله-.
من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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