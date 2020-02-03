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معرض العطور خلال العصور الدولي يُغلق أبوابه بـ أكثر من ١٧٠٠٠ زائر .. و مزاد العود يتجاوز الـ ٢ مليون ريال

معرض العطور خلال العصور الدولي يُغلق أبوابه بـ أكثر من ١٧٠٠٠ زائر .. و مزاد العود يتجاوز الـ ٢ مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=827851
المناطق - جدة

اختتم معرض العطور خلال العصور الدولي  الرابع مساء السبت و الذي أُقيم بفندق الريتزكارلتون بجدة ، بمشاركة أكثر من ستة دول متخصصة في العود و العطور و البخور و العديد من رواد الأعمال و مُصاحباً لأكبر مزاد للعود على مستوى الشرق الأوسط .

حيث ازداد عدد الزوار في اليوم الختامي لأكثر من الأيام الأولى مما يدل على تميز المعرض و جودته في جميع أركانه المحلية والدولية ، وبتواجد أكثر من ١٠٠ جهة إعلامية على مستوى العالم .

و شكر المدير العام للمعرض الأستاذ ” نواف الدخيل ” جميع من قام بإنجاح المعرض من مشاركين و زوار ، و واعداً لهم بإقامة المعرض القادم على أعلى المستويات الدولية .

كما هنئ سعادة المستشار  الإعلامي للمعرض الأستاذ ” غسان قلعاوي ” كل المنظمين و المساهمين في تميز المعرض و إظهاره على أكمل وجه ، مما جعل له صداً كبيراً على كافة الأصعدة .

وفي ختام برامج المعرض كرّم رئيس اللجنة الإعلامية و المتحدث الرسمي للمعرض الدكتور ” حزام الزهراني ” جميع الجهات الإعلامية و الإعلاميين ، شاكراً لهم تعاونهم في نقل الحدث محلياً و دولياً و متطلعاً لتحقيق جودة الإعلامي التي تنبثق من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ .

الجدير بالذكر سيُقام معرض العطور خلال العصور نسخته ” الخامسة ” بفندق الريتزكالرلتون جدة بتاريخ ٢ – ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ ، لتحقيق رغبات و محبي العطور و العود و البخور بالمنطقة الغربية .

 

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