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أمير مكة يستقبل مدير السجون الغامدي و قائد المنطقة الغربية الدبيس

أمير مكة يستقبل مدير السجون الغامدي و قائد المنطقة الغربية الدبيس
http://almnatiq.net/?p=827872
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مدير السجون بالمنطقة المُعين حديثًا العميد إبراهيم الغامدي.
وهنأ الأمير خالد الفيصل العميد الغامدي بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، كما استمع سموه إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتركز على تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين بعد الإفراج عنهم .
من جهته، قدم مدير السجون بالمنطقة شكره للأمير خالد الفيصل، سائلًا الله أن يكون عند حسن الظن.

كما استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة بجدة، قائد المنطقة الغربية المعُين حديثًا اللواء الطيار الركن أحمد علي الدبيس.
وهنأ أمير منطقة مكة اللواء الدبيس بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، فيما عبّر قائد المنطقة الغربية عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، مؤكداً أن منسوبي القطاع لن يدخروا جهدًا في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.

 

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