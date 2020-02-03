أمير مكة يوجه بوضع خطة عمل للاستفادة من المياه المهدرة والمياه المعالجة

المناطق - جدة

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بوضع خطة عمل وبرنامج زمني لا يتجاوز ثلاثة أعوام لتنفيذ مشروع تتشارك فيه كافة الجهات الحكومية بالتنسيق مع إمارة المنطقة للاستفادة من المياه المهدرة والمياه المعالجة واستخدامها في التشجير والتوسّع في الرقعة الخضراء بمحافظات المنطقة على أن يبدأ التنفيذ العام الحالي.

ولفت الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة إلى أن القيادة تحرص على توفير كل ما من شأنه خدمة المنطقة وسكانها، وسخرت لأجل ذلك كافة الإمكانات، مشيراً سموه إلى ضرورة تظافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية في كافة مناحي الحياة.

وشدد أمير منطقة مكة المكرمة على أهمية الاستفادة من المياه المهدرة في تشجير المدن وإنشاء متنزهات وطنية على أن تتشارك كافة الجهات في ذلك وأن تتولى الجامعات تنفيذ الدراسات الخاصة بذلك، موجهاً سموه بعقد حلقة نقاش لعرض خطط الجهات التنفيذية أواخر رجب المقبل.

وتخلل الاجتماع استعراض لخطط فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة للاستفادة من مياه الأمطار لأغراض التشجير وإنشاء المنتزهات الوطنية، وفي هذا الصدد سيتم تنفيذ 9 منتزهات برية في محافظات القنفذة والليث والطائف، فيما قدّمت شركة المياه الوطنية نبذة عن أعمالها للإفادة من المياه المعالجة والاتفاقيات المبرمة مع الأمانات للتوسع في الرقعة الخضراء بمحافظات المنطقة.