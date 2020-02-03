عبدالعزيز بن سعد يطلق شارة بدء «بطولة رالي حائل نيسان 2020م »

المناطق - حائل

يعطي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي حائل نيسان الدولي 2020م يوم الثلاثاء شارة بدء انطلاق المنافسة على بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020م بنسخته الخامسة عشر من مقر منتزه «المغواة» للاحتفالات، وذلك بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة نائب رئيس هيئة تطوير منطقة حائل، والأمير خالد سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وعدد من الشخصيات الاعتبارية، وذلك بمشاركة 116متسابقاً.

واكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن الحراك الذي تشهده المنطقة واقبال المشاركين في الفعاليات الدولية المقامة فيها من شتى دول العالم هي ترجمة عمليه للدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وعنواناً لمرحلة يلمس فيها أبناء الوطن والمنطقة أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال جودة الحياة، وتميز وتنوع الفعاليات وقربها من الجميع.

وأثنى الأمير عبدالعزيز بن سعد على جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس موسم حائل وجهود العاملين في الهيئة والموسم، مؤكداً سموه على أن كثافة الفعاليات وتعدد مواقع إقامتها خطوة متقدمة تحققت هذا العام، ونتطلع لما هو أجمل وأشمل في المواسم القادمة، معربا سموه عن سروره بتزامن إقامة رالي حائل نيسان الدولي في نسخته الخامسة عشر مع فعاليات الموسم، مشيرا إلى أن جميع أبناء المملكة وأبناء منطقة حائل خاصة يحتفلون بهذا الحدث الوطني الذي هو نتاج جهودهم وحماسهم، مشيدا بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية من حرص واهتمام لتطور رالي حائل وعودته للبطولة العالمية مجددا، وقال سموه: “إن رالي حائل حقق عدداً كبيراً من الأهداف التي انطلق من أجلها بعد أن أصبح حدثاً سياحياً ومنشطاً اقتصادياً موسمياً على مستوى المملكة بالإضافة لكونه مناسبة رياضية.

ورفع أمير منطقة حائل في ختام تصريحه باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المتواصل لمشاريع وتطوير مناطق المملكة ومنطقة حائل وانجاح فعالياتها وانشطتها ومنها موسم حائل والرالي، كما رحب سموه بكافة ضيوف المنطقة المشاركين في رالي حائل نيسان الدولي وكافة الفعاليات الأخرى ضمن موسم حائل، متمنياً للجميع أن يقضوا أجمل الأوقات خلال إقامتهم في المنطقة، وشكر سموه كل من ساهم في نجاح فعاليات الموسم وفعاليات رالي حائل وغيره من الفعاليات، منوها بالدور البارز لشركاء النجاح من القطاعات الخدمية الحكومية والقطاع الخاص، متمنياً التوفيق للجميع .

ونوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بالدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لتنمية وتطوير مناطق المملكة ومنها منطقة حائل وفق أهداف رؤية المملكة 2030 ورفع مستويات جودة الحياة بما ينعكس على المواطن في كل جزء غالي من هذا الوطن.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي لسموه بمناسبة قرب انطلاق رالي حائل نيسان الدولي في نسخته الخامسة عشر، وقال سموه: “إن المنطقة بدعم من القيادة ومتابعة أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز وتكامل الجهات الحكومية والأهلية وتكاتف أبنائها تستعد لأطلاق نسخة جديدة من الرالي، بحرص من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس موسم حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اللذان يوليان الرالي دعماً مضاعفاً للارتقاء به لمنصات عالمية يستحقها.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة حائل عن سروره بتواصل فعاليات موسم حائل من خلال إقامة العديد من الفعاليات الدولية في الدراجات والسيارات والهجن والخيل العربية الأصيلة واستثمار الطبيعة المتنوعة بالمنطقة بالشكل الذي يعود على اقتصادنا الوطني والمنطقة بالخير والنماء.