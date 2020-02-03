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خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان
http://almnatiq.net/?p=827896
المناطق - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.
حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال.
كما حضرها من الجانب اليوناني، وزير التنمية والاستثمار سبيريدون أدونيس جورجياذيس، ونائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة أيوانيس تاغيس، ومستشار الأمن القومي الفريق ألكساندروس دياكوبولوس، وعدد من المسؤولين.

 

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