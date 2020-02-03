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“البيئة” تعلن أسماء المرشحين النهائيين على وظائفها

“البيئة” تعلن أسماء المرشحين النهائيين على وظائفها
http://almnatiq.net/?p=827902
المناطق - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة على موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحين النهائيين ومسميات وظائفهم ومقراتها ومراتبها والتي تم الإعلان عنها سابقاً عبر منصة جدارة بتاريخ 3 /5/ 1441هـ .
ودعت الوزارة المرشحين إلى سرعة استكمال إجراءات الفحص الطبي خلال (15) يوماً من تاريخ الإعلان؛ وذلك عن طريق التواصل على الهاتف 0112038888 وتحويلة 1067.

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