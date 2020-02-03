احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل رئيس هيئة السوق المالية
أبرز المواد
 الخارجية الفلسطينية : ترامب وفريقه ارتكبوا خطأ تاريخيا ليس بحق شعبنا وحقوقه بل بحق بلدهم ودوره دوليًا
أبرز المواد
 “الإحصاء” : انطلاق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 بـ “ترقيم المباني”
أبرز المواد
 “البيئة” تعلن أسماء المرشحين النهائيين على وظائفها
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان .. ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
أبرز المواد
 عبدالعزيز بن سعد يطلق شارة بدء «بطولة رالي حائل نيسان 2020م »
أبرز المواد
 أمير مكة يوجه بوضع خطة عمل للاستفادة من المياه المهدرة والمياه المعالجة
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل مدير السجون الغامدي و قائد المنطقة الغربية الدبيس
أبرز المواد
 مشروع سلام يطلق النسخة الثالثة من تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي
منطقة الرياض
 المملكة تتقدم للمرتبة الثالثة ضمن دول العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية من استهلاك الوقود
أبرز المواد
 منفذ عملية الطعن جنوب لندن .. شجع على الذبح ورفع صورة البغدادي ووصف الإيزيديات بالعبيد!
أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل رئيس هيئة السوق المالية

أمير القصيم يستقبل رئيس هيئة السوق المالية

أبرز المواد
الخارجية الفلسطينية : ترامب وفريقه ارتكبوا خطأ تاريخيا ليس بحق شعبنا وحقوقه بل بحق بلدهم ودوره دوليًا

الخارجية الفلسطينية : ترامب وفريقه ارتكبوا خطأ تاريخيا ليس بحق شعبنا وحقوقه بل بحق بلدهم ودوره دوليًا

أبرز المواد
“الإحصاء” : انطلاق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 بـ “ترقيم المباني”

“الإحصاء” : انطلاق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 بـ “ترقيم المباني”

أبرز المواد
“البيئة” تعلن أسماء المرشحين النهائيين على وظائفها

“البيئة” تعلن أسماء المرشحين النهائيين على وظائفها

أبرز المواد

أمير القصيم يستقبل رئيس هيئة السوق المالية

أمير القصيم يستقبل رئيس هيئة السوق المالية
http://almnatiq.net/?p=827911
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، معالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز ، الذي يزور المنطقة حالياً وذلك لتعزيز مساعي الهيئة بالمنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بمعاليه متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة ، مشيداً سموه بما شهدته السوق المالية من تطورٍ متسارع ، ومواكبة لمتطلبات قطاع الأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أن التطورات أسهمت في زيادة تعزيز السوق ومساعي الهيئة لنقل السوق نقلة نوعية ومتميزة ، مؤكداً أن ذلك بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به الهيئة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، التي تثبت أن المملكة وقطاعها المالي والاقتصادي متين ومستقبله مشرق في ظل رؤية المملكة 2030، ، متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته عبر معالي رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز باسمه وباسم منسوبي الهيئة عن شكره وتقديره لسموه الكريم على توجيهاته السديدة، مبيناً أن الهيئة تسعى لتعزيز جهودها في المنطقة ودعم المستثمرين ، والخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاعي الأفراد والشركات ، والجهود الرقابية التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية. 

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومستشارة معالي رئيس هيئة السوق المالية لاما العدالة.

روابط ذات صلة

الخارجية الفلسطينية : ترامب وفريقه ارتكبوا خطأ تاريخيا ليس بحق شعبنا وحقوقه بل بحق بلدهم ودوره دوليًا

الخارجية الفلسطينية : ترامب وفريقه ارتكبوا خطأ تاريخيا ليس بحق شعبنا وحقوقه بل بحق بلدهم ودوره دوليًا
“الإحصاء” : انطلاق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 بـ “ترقيم المباني”

“الإحصاء” : انطلاق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 بـ “ترقيم المباني”
“البيئة” تعلن أسماء المرشحين النهائيين على وظائفها

“البيئة” تعلن أسماء المرشحين النهائيين على وظائفها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*