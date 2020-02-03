إقبال كبير على برامج التنظيم العقاري في مهرجان “ربيع بريدة”

المناطق - بريدة

شاركت وزارة الإسكان ممثلةً بمبادراتها البناء المستدام، واتحاد الملاك وإيجار في مهرجان ربيع بريدة في الفترة مابين 3 وحتى 18 يناير 2020م. وذلك للتعريف بالبرامج التنموية ولتعزيز رؤية المملكة 2030. وشهد المهرجان العديد من الحضور من منطقة القصيم وخارجها والذين زاروا أجنحة الوزارة وأطلعوا على خدماتها المقدمة مشيدين بما رأوه.

ولقيت أجنحة الوزارة وبرامجها اهتماماً كبيراً من الزوار والذي كان واضحاً من استفساراتهم بهدف التعرف على البرامج وما تحققه لهم من منافع، وقال المهندس بندر ريس مدير برنامج البناء المستدام أن الإقبال الكبير من الزوار يعكس رغبتهم الكبير ة بالتعرف على برامج الوزارة ومن بينها البناء المستدام وأشار مدير البرنامج المهندس بندر ريس إلى أن عدد الفاحصين المفعلين بالمنطقة 40 فاحص واستطاعوا ولله الحمد تلبية متطلبات المواطنين المستفيدين من برنامج البناء المستدام مؤكداً أن الطموح أعلى بزيادة عدد الفاحصين والفاحصات، ولفت إلى أن عدد الفحوصات التي تمت في منطقة القصيم 163 عملية، ومن جانبه قال الأستاذ يوسف الشريدة ممثل برنامج إيجار أن استفسارات الحضور تنوعت ما بين أسئلة عن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار ومميزاتها لأطراف العملية الإيجارية (مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري)، إضافة إلى فعالية الرقابة الشمولية وأثرها الإيجابي على قطاع الإيجار العقاري السكني والتجاري، أما ممثلو برنامج مُلاك بالمهرجان فأوضحوا أن عدد الاتحادات المسجلة في النظام بالمنطقة وصلت إلى 221 اتحاد.

يذكر أن الوزارة تسعى عبر برامجها ومبادراتها إلى تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، إضافةً إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي و السعي إلى استدامة موارد الوزارة و تحسين كفاءتها.