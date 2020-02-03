٢٠عملية ناجحة لتغيير مفاصل الركب بمستشفى خميس مشيط العام

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نجح – بفضل الله – فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام ، بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية ورئيس قسم العظام بالمستشفى الدكتور ماجد الشهري ، في إجراء 20 عملية لتغيير مفاصل اصطناعية كاملة للركب، كان من بينها ثلاث تُعد من العمليات المعقدة، وقد تكللت جميع العمليات بالنجاح، وتماثل المرضى للشفاء.

وبينت (صحة عسير) إن جميع المرضى بدأوا بالمشي ضمن برنامج علاج طبيعي تأهيلي مختص، بعد تمكنهم من الوقوف بعد ساعات قليلة من إتمام عملية استبدال المفاصل.

وتأتي هذه الخطوة مواصلة للجهود التي تقوم بها صحة المنطقة، لتوزيع الطاقات البشرية واستثمارها بالطريقة المثلى، والدعم بالتجهيزات اللازمة. فقد أسهمت في تمكين عدد من المستشفيات في المنطقة من القيام ببعض العمليات الجراحية التي كانت تحال – سابقًا – على مستشفى عسير المركزي، أو على مستشفيات خارج المنطقة في بعض الحالات .

بدوره قدم مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى خميس مشيط العام عبدالعزيز بن زربة شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري على دعمه المستمر ولسعادة المساعد العلاجي الدكتور عبدالله قداح على المتابعة المثمرة .