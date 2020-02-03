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الشرطة البريطانية تغلق شارعاً رئيسياً وسط لندن

الشرطة البريطانية تغلق شارعاً رئيسياً وسط لندن
http://almnatiq.net/?p=827952
المناطق - وكالات

أغلقت الشرطة البريطانية، مساء الاثنين، شارعاً أساسياً في سوهو وسط العاصمة لندن، حيث تشتبه بقنبلة غير متفجرة.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق الاثنين عن إجراء مداهمات غداة هجوم بالسكين نفذه مدان سابق بجرائم إرهابية حصل على إطلاق سراح مشروط الشهر الماضي، ما دفع الحكومة إلى التعهد باتخاذ إجراءات إضافية بحق منفذي جرائم مماثلة.

وقالت الشرطة في بيان “نفذت مداهمات في منزلين في جنوب لندن ومنطقة بيشوبس ستورتفورد”، وهي مدينة صغيرة شمال العاصمة. وأضافت “لم تنفذ أي توقيفات والتحقيق ما زال جارياً على نحو مطرد”.

وطعن سوديش أمان، البالغ من العمر 20 عاماً، شخصين، الأحد، قرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش في شارع تجاري في حي ستريثام بلندن، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

ودفع هذا الهجوم رئيس الوزراء بوريس جونسون، الاثنين، بالتعهد بإجراء “تغييرات جوهرية” على طريقة التعامل مع منفذي جرائم إرهابية.

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