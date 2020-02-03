افتتاح منتدى الجولف السعودي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

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نوه الرئيس التنفيذي لجولف السعودية ماجد السرور خلال افتتاحه اليوم منتدى الجولف السعودي الذي تحتضنه مدينة الملك عبدالله الاقتصادية , بالدور المنتظر الذي تقوم فيه المملكة العربية السعودية في سوق لعبة الجولف العالمية, مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يعلن عن خطة الاتحاد إلى تحويل السوق المحلي إلى السوق الأكثر ديناميكية للعبة حول العالم خلال السنوات العشر المقبلة .

وألقى السرور خطاب الافتتاح لمنتدى الجولف الذي يمثل أضخم تجمع على الإطلاق للمهتمين باللعبة في المملكة , وينطلق مع نهاية فعاليات البطولة السعودية الدولية للجولف التي تقدمها مجموعة سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، متمنياً أن تشكل لعبة الجولف جزءاً من نسيج الحديث للسعوديين , لافتا إلى أن تعلم هذه اللعبة يتطلب التزاما عالياً وعملاً وانضباطا كفيلاً بتطوير تقنيات ممارستها.

وسيسلط منتدى الجولف السعودي في نسخته الأولى الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية التي ستتيحها اللعبة في مقبل الأيام , فيما سيتعرف المشاركون في أعمال الملتقى على الخطوات الجادة التي طبقتها “جولف السعودية” نحو ايجاد نظام مبتكر لمجتمع اللعبة يركز على الأهداف الخمسة الرئيسية , المتمثلة بتطوير البنى التحتية , وصناعة الأحداث , ودعم المنتخب السعودي , وتطوير الأكاديميات والبرامج التدريبية , وتعزيز سياحة وجماهيرية اللعبة .

وأضاف : مع طموح جميع القطاعات في المملكة المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية البلاد 2030 , حيث ينعقد منتدى الجولف السعودي، الذي جاء وليد فكرة أطلقها معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف الاستاذ ياسر الرميان , بهدف فتح الأبواب لكل المهتمين والمستثمرين لعرض مرئياتهم حول فرص البلاد في صناعة المعايير الجديدة لبيئة اللعبة , وتحقيق أهداف الاتحاد التي يأتي من ضمنها تراوح عدد اللاعبين المسجلين في السعودية إلى ما بين 17 و23 ألف لاعب بحلول 2030، إضافة إلى ضمان تجربة أكثر من مليون سعودي لمنافسات اللعبة، إلى جوار تنامي أعداد المعسكرات المخصصة للأطفال ليبلغ معدلها واحداً أسبوعياً على كل مضمار بمشاركة ما لا يقل عن ثلاثين طفلاً.

وقال الرئيس التنفيذي : في ظل رؤية طموحة وواضحة لسمو ولي العهد عاشت البلاد سلسلة من التطورات الأكثر قوة في تاريخها، و في عالم الجولف عملنا على المشاركة في تطور البلاد في قطاعات السياحة والاستثمار والترفيه , وهو ما يكشف اليوم عن حقيقة انفتاح المملكة على العالم , ونمو الفرص الاقتصادية المميزة، فنحن نعيش في المملكة أوقات مميزة، أتمنى أن تسهم هذه الرياضة في بناء قادة المستقبل في الاقتصاد والقطاعات المختلفة.

واثنى السرور على قدرة المبادرات المحلية في تغيير واقع اللعبة وصناعة هويتها , من خلال هذا المنتدى الذي يشكل دورا فاعلا عبر النقاشات والأفكار المتبادلة في بناء رؤية مشتركة ورائدة لمستقبل الجولف في المملكة ، لافتا إلى أن نقاشاتنا ستبحث فرص تقديم الجولف لجميع شرائح المجتمع، للأطفال والبالغين وللرجال والنساء في جميع مناطق المملكة.

ويشارك عدد من كبار المتحدثين في فعاليات منتدى الجولف السعودي منهم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لتطوير الرياض معالي الأستاذ فهد الرشيد، والمصنفون العالميون جاري بلاير، كريق نورمان، إضافة إلى اثنين من مصممي ملاعب الجولف الحائزين على عدد من الجوائز روبرت ترنت جونز، ديفيد ماكلاي، إضافة اسطورة التدريب ديفيد ليد بيتر والرئيس التنفيذي لشركة “ترون” تيم شانتز الذي يعد أحد أكثر الشخصيات العالمية تأثيراً في مجال اللعبة ، فيما يحضر فعاليات المنتدى عدد من أهم الشخصيات في المملكة منهم , الرئيس التنفيذي لمشروع القدية مايك رينينجر، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو.