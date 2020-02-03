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الطفلة تالين تتحدى الإعاقة وتحصد المركز الأول في جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن

الطفلة تالين تتحدى الإعاقة وتحصد المركز الأول في جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن
http://almnatiq.net/?p=827967
المناطق - جازان

حققت الطالبة تالين المصعبي بتعليم نجران الترتيب الأول على مستوى المملكة والدول المشاركة في جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن لذوي الإعاقة بعد ترشيحها من إدارة التربية الخاصة في منطقة نجران لتشارك في مسابقة الأمير سلطان بن سلمان والتي أقيمت في جازان ،حيث سافرت مع أهلها إلى جيزان لتشارك في المسابقة.

وقد شاركت بحفظها الجزء الثامن والعشرون من القرآن الكريم وحصلت على المركز الأول في هذه المسابقة .

وقالت تالين (فرحانة لأني فزت وجبت المركز الأول وذهبت إلى المسابقة وأستمتعت بالمسابقة) .

ورعت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز ، عضوة مجلس إدارة الجمعية حفل ختام جمعية الأطفال ذوي الإعاقة امس ، على جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم في الدورة 24 بمركز الجمعية بجازان .

وقد أثنت عليها الأميرة فهده وكانت في قمة السعادة بإنجازها العظيم لطفلة في العقد الأول من العمر برغم اعاقتها بمرض (الصلب المشقوق) .

وسلمتها الأميرة الشهادة والهدايا مما كان له الأثر في نفس تالين بالفرحة والسعادة.

وزارت مديرة ومشرفات إدارة التربية الخاصة -ابتدائية التحفيظ بالمشعلية للإحتفاء بالطالبة المتميزة /تالين المصعبي وتكريمها لتفوقها.

أما أم تالين المصعبي فقالت : “ابنتي لديها إعاقة منذ وُلِدت وتجاوزنا هذه الإعاقة وبعدما كبرت ألحقناها بالروضة ثم أولى إبتدائي في التعليم العام وانتقلت بعد إلى تحفيظ القرآن بمساعدة مديرة المدرسة جميلة الجهني ومعلمتها العنود الشهراني حيث تم تهيأت المدرسة لوضع ابنتي” .

وأضافت والدتها ” الحمد لله إبنتي متوفقه في دراستها، والشكر الله أولاً ثم كل من ساعد وساند إبنتها ” .

وتعهدت أن تكمل مشوار إبنتها مهما حصل من تعليم وما تحتاجه ،بإذن الله وتمنت أن تحصل تالين في السنة القادمة على الفرع الثالث بحفظ خمسة أجزاء .

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