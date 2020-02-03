الدفاع المدني بجازان يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية

المناطق - فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع بأخذ الحيطة وتوخي الحذر وذلك بناءاً على التنبيهات المتقدمة والصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير الى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتخللها رياح سطحية نشطة وتدني في مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها.

وتهيب المديريه بالجميع بأخذ الحيطه والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني على موقعها الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذه الحالات.

وأكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد ورفع جاهزيتها من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية مع تمنياتها بالسلامة للجميع.