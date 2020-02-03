أمير الشرقية : الجمعيات التي تهتم بالأسرة لها دور كبير في تلافي الكثير من المشكلات الأسرية

المناطق - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ”الاثنين“ ورئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة فضيلة الشيخ ناصر بن محمد النعيم يرافقه أعضاء الجمعية.

واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز المشاريع التي تنفذها الجمعية إنجازات الجمعية ومشاريعها التي تم تحقيقها خلال العام الماضي 2019م، وأهم المشاريع التي تنفذها الجمعية وأهدافها وبرامجها ومجمل إحصاءاتها، بالإضافة الى الخدمات التي تقدمها من تأهيل المطلقات والتوافق بين الزوجين.

وأشاد بما تقدمه الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة من دعم للشباب المقبلين على الزواج بالمنطقة وما يقدم لهم من برامج تأهيلية تعينهم على النجاح في حياتهم الأسرية.

وأكد سموه أن القطاع الثالث له دور كبير في تعزيز برامج جودة الحياة و أن الجمعيات التي تهتم بالأسرة لها دور كبير في تلافي الكثير من المشكلات الأسرية التي قد تحدث لحديثي الزواج , كما أسهمت بشكل كبير في تقليل حوادث الطلاق , متمنيا أن يوفق جميع المستفيدين من خدمات الجمعية في حياتهم المقبلة.

ونوه سموه على إن الحفاظ على كيان الأسرة من الضروريات الهامة لينعم المجتمع بالترابط والتماسك ، مؤكدا على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – تولي الأسرة عناية كبرى كونها أساس المجتمع فإدا كانت صالحة مستقيمة سيكون الأبناء صالحين نافعين لمجتمعهم بإذن الله.

من جانبه عبر رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة فضيلة الشيخ ناصر النعيم عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على الدعم الكبير الذي تلقاه الجمعية من سموه مما جعلها قادرة على تحمل مسئولياتها والقيام بدورها في خدمة المقبلين على الزواج بالمنطقة منوها بالأثر الإيجابي لهذا اللقاء في نفوس منسوبي الجمعية للاستمرار نحو تحقيق المزيد من المنجزات والأهداف التي تخدم هذا الوطن وأبنائه، وبما يحقق رؤية المملكة 2030 في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

