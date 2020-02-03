أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية

المناطق - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ”الاثنين“ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار الخالدي ورئيس مجلس شباب الأعمال عبد الله البريكان ورئيسة مجلس شابات الأعمال الأستاذة نجلاء العبد القادر ونائبي مجلس شباب الأعمال وشابات الاعمال وفريق عمل ملتقى ومعرض راد لريادة الاعمال 2019.

واطلع سموه خلال اللقاء على ملخص لتوصيات ملتقى ومعرض راد لريادة الاعمال 2019، أن الذي نظمه مجلس شباب وشابات الأعمال بغرفة الشرقية في نوفمبر الماضي، مؤكداً سموه الملتقى عكس التطور الذي تشهده الساحة الاقتصادية في المنطقة، خصوصا على صعيد شباب وشابات الأعمال ، مشيراً إلى أن مكامن القوة الحقيقة التي تمتلكها المملكة هم الشباب .

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تمكين الشباب ودعمهم وتحفيزهم كونهم هم الطاقة والمحرك الرئيسي لتطور ونماء بلادنا، مؤكداً أن ذلك يستوجب على الجميع الحرص على المشروعات النوعية، والإسهام الفعلي في التنمية المحلية، وإيجاد الفرص الواعدة لأبناء وبنات المنطقة .

مبيناً أن دعم الشباب واجب على الجميع، سواءً من قطاع الأعمال أو الجهات الحكومية، مشيراً سموه إلى أن الشراكات تسهم في إيجاد فرص أوسع لقطاع الأعمال، وتنتقل به من المحدودية إلى آفاقٍ واسعة، وتقفز به إلى مراتب متقدمة، متمنياً سموه لمنسوبي مجلسي شباب وشابات الأعمال التوفيق.

من جهته ثمنّ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، دعم واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية لأنشطة وأعمال الغرفة وعلى وجه الخصوص الفعاليات ذات الصلة بمجلسي شباب وشابات الأعمال، وتشريف سموه ورعايته لنسخة الملتقى للعام الماضي، الذي حظي بمشاركة فاعلة من أصحاب المبادرات الذين عرضوا منتجاتهم وخدماتهم، مؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة أسهمت في مواصلة المجلس لتميزه وريادته في دعم شباب الأعمال، وتنمية قدراتهم،

من جهته أكد عبد الله البريكان رئيس مجلس شباب الأعمال أن كلمات سموه التوجيهية وتأكيده على أهمية دعم شباب وشابات الأعمال، وتنمية قدراته، يحفز الغرفة لعمل المزيد نحو تطوير وتمكين المبادرات الخاصة بهم،

من جهة أخرى نوهت نجلاء العبد القادر رئيسة شابات الأعمال أن برامج تمكين المرآة في سوق العمل السعودي أسهمت كثيراً في تعدد المجالات لمشاركة شابات الأعمال واستعراض المبادرات الخاصة بهن منوهه بدعم سموه ومساندته لمجلس شباب وشابات الأعمال منذ انطلاقه .