جريمة قتل تهز حائل وفيديو يوثق هروب الجناة

المناطق - حائل

عثر مواطن من بلدة القاعد شمال غرب حائل، على جثة شاب في العشرينيات مقتولا داخل سيارته.

وتداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق جريمة قتل بحق أحد المواطنين على يد مجموعة من الجناة.

ويظهر مقطع الفيديو، سيارة مسرعة ينزل منها أحد الأشخاص ويركب سيارة أخرى كانت في انتظاره؛ ليترك في السيارة الأولى جثة هامدة لأحد المواطنين.

وأثارت الطريقة التي وقفت بها السيارة وهروب سائقها انتباه عدد من المواطنين في المنطقة الذين التفتوا إلى السيارة؛ ليجدوا فيها جثة أحد الأشخاص.

وسريعًا تفاعلت الجهات الأمنية مع الحادثة وبدأت تحرياتها لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم.