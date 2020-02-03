أمانة القصيم تطلق أكبر حملة لرفع الأنقاض من الأحياء السكنية والمداخل الرئيسية

المناطق / بريدة

أطلقت أمانة منطقة القصيم حملة موسعة ومكثفة لرفع الأنقاض من الأحياء السكنية والمداخل الرئيسية على مستوى مدن ومحافظات منطقة القصيم بهدف معالجة التشوه البصري.

حيث وجه أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي بإطلاق مبادرة هي الأولى والأكبر من نوعها لمعالجة التشوه البصري عبر تشكل (3) فرق رئيسية مدعومة بمعدات ثقيلة وكوادر بشرية من كافة بلديات المنطقة للعمل المكثف على عدة مراحل تشمل مدن ومحافظات منطقة القصيم. وتم إطلاق المرحلة الأولى تعمل بالتزامن في ثلاث مواقع مختلفة بمدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس، وسيكون العمل تباعاً ليشمل باقي المحافظات وفق أولوية محددة.

وكشف أمين منطقة القصيم م.المجلي أن الحملة انطلقت بأهداف طموحة تستهدف تكثيف الجهود الذاتية لكافة أجهزة القطاع البلدي داخل المنطقة بعمل مركزي يشمل المسح المرحلي لتخليص المنطقة من الأنقاض والمخلفات الصلبة ، مؤكداً أن معالجة مظاهر التلوث البصري أولوية قصوى لكافة القطاعات البلدية على مستوى منطقة القصيم ، وفق توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي على أهمية العمل السريع على معالجة مظاهر التشوهات البصرية داخل المناطق الحضرية عبر المعايير المحددة في هذا الجانب.

هذا ويتم الاستفادة من أعمال رفع الأنقاض في أعمال ردم المستنقعات وتدعيم البنية التحتية لعدد من المشاريع وفق إشرافي هندسي وبيئي متخصص.

