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بدء الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 بـ “ترقيم المباني” في المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

بدء الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 بـ “ترقيم المباني” في المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

أبرز المواد
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بدء الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 بـ “ترقيم المباني” في المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

بدء الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 بـ “ترقيم المباني” في المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=828014
المناطق - واس

انطلقت اليوم، الأعمال الميدانية لمشروع “تعداد السعودية 2020” بمرحلة “ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر” التي تستغرق 33 يومًا وتستمر إلى 11 رجب المقبل.
وتهدف مرحلة “ترقيم المباني” إلى توفير معلومات عن المباني والوحدات العقارية لاستخدامها في مشروع التعداد، وتوزيع القوى العاملة اللازمة لعدِّ السكان، وتوفير بيانات عن عدد الأسر وأفرادها، التي سيعمل عليها أكثر (406) مراقبين مدربين على استخدام العنوان الوطني في التعداد، وقواعد وأساليب حصر المباني، وترقيم الوحدات العقارية، إلى جانب الحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، وكيفية معالجتها، وطرق استيفاء استمارة الحصر والترقيم، والمراجعة الميدانية والمكتبية لهذه العملية، وكذلك التدريب على تقسيم منطقة عمل المراقب، وإسناد مناطق الباحثين آليًّا، وأساليب العمل الميداني للباحث، وأنواع الاستمارات المستخدمة في التعداد والتنقل الإلكتروني بينهما.
وتعتمد الهيئة العامة للإحصاء في مرحلة “ترقيم المباني” على العنوان الوطني التابع لمؤسسة البريد السعودي المتوفر على المباني، بالإضافة إلى أسلوب ترقيم المباني؛ بهدف تحقيق الشمولية ورفع جودة التعداد ، إذ يضع المراقب ملصقًا يحتوي على رقم المبنى، ورقم الوحدة العقارية، وجملة الوحدات العقارية، وتفاصيل عن المداخل الفرعية والرئيسة للمباني، وأخذ بيانات أولية عن الأسرة، وعدد الأفراد، ونوع المبنى، وإشغال الوحدات العقارية، ومعرفة الأسر الراغبة في استخدام العد الذاتي، وهو إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيًّا.

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